الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع وسط العاصمة دمشق
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:37 ص
وكالات
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أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء في "جامع الرئيس حافظ الأسد" بالعاصمة السورية دمشق.
وأدى الصلاة مع الأسد عدد من علماء الدين
الإسلامى وجمهور من المواطنين، وكان فى استقباله لدى وصوله إلى الجامع وزير الأوقاف
والمفتي العام لسوريا وعدد من المسؤولين.
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