رئيس "دينية النواب" يشارك في صلاة عيد الفطر بدمياط (صور)

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أدى جموع المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك بساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث حضر الصلاة اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط واللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والنائب أسامة العبد والنائب محمد الحصى ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وممثلى المجتمع المدني.



كما ألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف خطبة العيد التى تحدث خلالها عن فضل تلك الأيام المباركة وأهم المقاصد التى شرع العيد لأجلها لإدخال الفرحة على المسلمين بعد اجتهادهم فى عبادة الله وصوم شهر رمضان الكريم وذلك مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه" مؤكدا على ضرورة الترابط والتآلف والتراحم بين أفراد المجتمع.