ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:50 ص
بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـالسويس استعدادا لـأمم أفريقيا (صور)
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements
شهدت ساحات عيد الفطر المبارك في محافظة السويس، انتشار عدد كبير من بائعي أعلام مصر بكثافة بمناسبة قرب بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة في مصر أواخر الشهر الجاري، ويشارك فيها منتخبا الوطنى في المجموعة الأولى.

كما انتشرت أعلام فريقي الأهلى والزمالك ووقبعات بألوان أعلام مصر كما انتشار بائعى البالونات ولعب الاطفال فى الساحات والذى شهدت تواجد امنيا مكثفا من قبل رجال الشرطة ورجال المرور لتسير حركة سير السيارات.

يذكر أن توافد عدد الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف بمحافظة السويس عددها 63 ساحة، وفى الأماكن المفتوحة القريبة من التجمعات السكنية بمختلف الأحياء الخمسة.
بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)
بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)
بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)
بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)
بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك طولة الامم الإفريقية بطولة الأمم الافريقية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي