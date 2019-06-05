بائعو أعلام مصر ينتشرون بساحات عيد الفطر بـ"السويس" استعدادا لـ"أمم أفريقيا" (صور)

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شهدت ساحات عيد الفطر المبارك في محافظة السويس، انتشار عدد كبير من بائعي أعلام مصر بكثافة بمناسبة قرب بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة في مصر أواخر الشهر الجاري، ويشارك فيها منتخبا الوطنى في المجموعة الأولى.



كما انتشرت أعلام فريقي الأهلى والزمالك ووقبعات بألوان أعلام مصر كما انتشار بائعى البالونات ولعب الاطفال فى الساحات والذى شهدت تواجد امنيا مكثفا من قبل رجال الشرطة ورجال المرور لتسير حركة سير السيارات.



يذكر أن توافد عدد الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف بمحافظة السويس عددها 63 ساحة، وفى الأماكن المفتوحة القريبة من التجمعات السكنية بمختلف الأحياء الخمسة.