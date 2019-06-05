على أغانى المهرجانات.. أهالي الغربية يحتفلون بعيد الفطر المبارك (فيديو وصور )
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:46 ص
أيمن يحيي
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تجمع العديد من أهالى محافظة الغربية، عقب انتهاء صلاة عيد الفطر بالشوارع والميداين الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإحتفال بعيد الفطر.
وانتشرت العديد من مكبرات الصوت فى الشوارع وتم تشغيل الاغانى الشعبية عليها والتى لاقت اقبال كبير من المواطنين وخاصة الأطفال.
على جانب آخر، انتشر العديد من قوات الأمن بجميع الشوارع وذلك لتامينها خلال احتفالات عيد الفطر.
وانتشرت العديد من مكبرات الصوت فى الشوارع وتم تشغيل الاغانى الشعبية عليها والتى لاقت اقبال كبير من المواطنين وخاصة الأطفال.
على جانب آخر، انتشر العديد من قوات الأمن بجميع الشوارع وذلك لتامينها خلال احتفالات عيد الفطر.
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