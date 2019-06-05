عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد "المشير طنطاوي"

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا لصلاة عيد الفطر المبارك من مسجد "المشير طنطاوي" في محافظة القاهرة.













وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.