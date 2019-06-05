ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد "المشير طنطاوي"

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:59 ص
عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي
صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا لصلاة عيد الفطر المبارك من مسجد "المشير طنطاوي" في محافظة القاهرة.



وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك صلاه عيد الفطر المبارك المشير طنطاوي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي