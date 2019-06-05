اليوم.. "الكاف" يحسم قراره النهائي بشأن مباراة الترجي والوداد

أرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ والذي بدأ أمس الثلاثاء.

وسيستكمل الاجتماع غدا عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس.

وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالكاف أمس في باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاجتماع ظهر أمس، فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأجيل القرار لما بعد استكمال الاجتماع مساء أمس.

وكان رئيس "كاف"، أحمد أحمد، دعا السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري جاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحباً، وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً في الرباط، ولكن مباراة الإياب لم تكتمل، إذ رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (الفار) اثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.

وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.

وأشارت أنباء واردة من الملعب في البداية أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام "الفار" هو وجود عطل بالنظام، فيما أكدت أنباء بعد انتهاء المباراة بأن السبب هو أن جزءا من نظام "الفار" لم يصل إلى رادس.