عاجل| "الأمن العام يثأر".. تفاصيل القضاء على قاتلي معاون مباحث الشرقية عقب تبادل النيران

لقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، المتورطين في حادث استشهاد معاون مباحث الشرقية والتي استمر إطلاق النار فيها لما يقرب من نصف ساعة "30 دقيقة".





كانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام، تفيد بتحديد مكان اختباء العناصر الإجرامية المتورطة فى مقتل معاون مباحث أبو حماد.





وبتقنين الإجراءات انطلقت مجموعات عمل مشكلة من الأمن العام ومباحث الشرقية وقوات الأمن المركزى ، وداهموا مكان اختبائهم وفور وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات التى بادلتهم إطلاق النار مما أسفر عن مصرعهم وبحوزتهما أسلحة نارية.





يذكر أن المتهمين قتلوا النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، في أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن، وفور هاربين حتى تمكنت القوات من تحديد مكان اختبائهم، تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة الخاصة بهم .



