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المنتخب الوطني يتجمع ثاني أيام العيد

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:52 ص
المنتخب الوطني يتجمع ثاني أيام العيد
منتخب مصر
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محمد الصو
 
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استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على تجمع لاعبي الفراعنة في الثانية عشر ظهر غد الخميس، في أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

 

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا ثاني أيام العيد، استعدادا لوديتي تنزانيا وغينيا؛ يومي 6 و 9 يونيو الجاري على الترتيب.

 

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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