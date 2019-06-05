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مصر تشارك في كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:38 ص
مصر تشارك في كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا
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وافقت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على سفر السينوغرافيين المسرحيين المهندسين حازم شبل - نعيمة عجمي - عمرو عبد الله الشريف ، الدكتور محمد سعد ، الدكتورة مروة عودة لتمثيل مصر فى فعاليات الدورة الرابعة عشر من كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا والفراغ والذي يفتتح رسميًا مساء 5 يونيو ويتواصل حتى 16 يونيو في أرض معارض العاصمة التشيكية ويعد الاهم في العالم لعرض التصميمات المسرحية من ديكور ، اضاءة وأزياء. 

يشار إلى أن كوادرينالي براغ الدولي للسينوغرافيا والفراغ، ينعقد كل اربعة سنوات منذ عام 1967 وتقام دورته الرابعة عشر بمشاركة 79 دولة حيث تحتضن ولاول مرة جناح افريقى يعرض اعمال عدد من مبدعو دول القارة السمراء منها نيجيريا ، غانا وأوغندا ويشرف علي تحقيقه المهندس المصرى حازم شبل الى جانب جناح عربي لدول الجزائر ، العراق ، سوريا ، السعودية ، البحرين ، لبنان ، الكويت والمغرب وترعاه للمرة الثانية الهيئة العربية للمسرح .

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