بعد المشهد الغامض الأخير من "زي الشمس".. أحمد داوود مع ريهام عبد الغفور في كواليس المسلسل (صورة)





بعد إثارة الجدل بالمشهد الأخير من مسلسل "زي الشمس" قام أحمد داوود، بمشاركة جمهوره صورة من كواليس تصوير المشهد الأخير والذي جسده انه يقابل فريدة "ريهام عبد الغفور" أثناء أحد معارضها في لندن.





ونشر داوود، الصورة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتسائل الجمهور عن حقيقة العلاقة بينهم في المسلسل بالاضافة الي خداعهم بشخصية المسلسل.



