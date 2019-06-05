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بعد المشهد الغامض الأخير من "زي الشمس".. أحمد داوود مع ريهام عبد الغفور في كواليس المسلسل (صورة)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:23 ص
بعد المشهد الغامض الأخير من زي الشمس.. أحمد داوود مع ريهام عبد الغفور في كواليس المسلسل (صورة)
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يارا أحمد
 
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بعد إثارة الجدل بالمشهد الأخير من مسلسل "زي الشمس" قام أحمد داوود، بمشاركة جمهوره صورة من كواليس تصوير المشهد الأخير والذي جسده انه يقابل فريدة "ريهام عبد الغفور" أثناء أحد معارضها في لندن.


ونشر داوود، الصورة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتسائل الجمهور عن حقيقة العلاقة بينهم في المسلسل بالاضافة الي خداعهم بشخصية المسلسل.


مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أحمد داوود ، سوسن بدر ، تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

بعد المشهد الغامض الأخير من "زي الشمس".. أحمد داوود مع ريهام عبد الغفور في كواليس المسلسل (صورة)
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