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مانشستر يونايتد يخطف صفقة الموسم من مان سيتي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:35 م
مانشستر يونايتد يخطف صفقة الموسم من مان سيتي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب بشدة من حسم التعاقد مع نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، برونو فيرنانديز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Jornal de Notícias" البرتغالية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضه الأول لنادي سبورتنج لشبونة من أجل التعاقد مع برونو فيرنانديز.

وأفادت التقارير أن عرض الذي تقدم به اليونايتد قد وصل لـ80 مليون يورو (بمقدم 55 مليون بالإضافة لحوافز تصل لـ25 مليون).

الجدير بالذكر أن عرض مانشستر يونايتد يفوق عرض جاره مانشستر ستي بـ50 مليون يورو + إعارة بعض اللاعبين.
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