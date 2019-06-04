مانشستر يونايتد ينتهج سياسة جديدة في التعاقدات
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:27 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ينوي انتهاج سياسة جديدة في التعاقدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن إد ودوارد المدير التنفيذي لليونايتد وكذلك المدرب أولي جونار سولشاير يريدان لاعبين بريطانيين أكثر في الفريق الموسم المقبل.
ومن ثم فإن النادي الإنجليزي يوجه أنظاره نحو جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر ستي ودانييل جيمس لاعب سوانزي سيتي، بعد تعذّر إتمام صفقة جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.
وفي السايق ذاته أوضحت التقارير أنه قد يتأخر إعلان مانشستر يونايتد عن صفقاته الجديدة حتى منتصف يونيو بسبب الالتزامات الدولية للاعبين.
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