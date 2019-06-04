مانشستر يونايتد ينتهج سياسة جديدة في التعاقدات

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ينوي انتهاج سياسة جديدة في التعاقدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن ثم فإن النادي الإنجليزي يوجه أنظاره نحو جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر ستي ودانييل جيمس لاعب سوانزي سيتي، بعد تعذّر إتمام صفقة جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.



