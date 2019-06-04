النصر يشعل الصراع على كاريلو

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي صراع التعاقد على البيروفي أندريه كاريلو لاعب بنفيكا البرتغالي، بعدما رفع عرضه إلى 17 مليون يورو.





وأكدت تقارير صحفية سعودية، على أن نادي النصر رفع عرضه المالي من أجل الظفر بخدمات كاريلو خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الفريق لتدعيم صفوفه للموسم القادم.





ويبدو أن صراع الهلال والنصر سيستمر على كاريلو، والفائدة الأكبر ستعود على النادي البرتغالي، الذي لم يتوقع أن تتخطى الصفقة حاجز 15 مليون يورو.





يذكر أن النصر نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد صراع طويل مع الهلال حتى الجولة الأخيرة من البطولة.



