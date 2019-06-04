ننشر أفضل الأماكن الفسح والخروجات في عيد الفطر المبارك بمصر

يحل علينا العيد بالفرح والسعادة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويبحث المواطنون في مصر خلال العيد عن أماكن الخروج والتنزه سواء في الحدائق العامة أو الملاهي وغيرها من أماكن الترفية في القاهرة وعدد من المحافظات الآخرى، لذا سنقدم لكم أفضل الأماكن للخروج والفسح، فيما يلي:









أماكن الفسح والخروجات في القاهرة :





حديقة الأغاخان – كورنيش النيل – شبرا





حديقة الاندلس – الزمالك آخر كوبري قصر النيل يمين، أقرب محطة مترو أنفاق هي محطة الأوبرا





حديقة احمد رامى – حي مصر القديمة – بجوار جزيرة الروضة





حديقة ام كلثوم – 1 شارع الملك الصالح – منيل الروضة





حديقة الفسطاط – ش صلاح سالم- عين الصيرة





الأزهر بارك – السدة عائشة – طريق صلاح سالم





حديقة الجزيرة – تقع أول كوبري قصر النيل – الزمالك









أماكن الفسح والخروجات في الاسكندرية :





حديقة حيوانات الاسكندرية





حدائق الشلالات





حدائق المنتزه





حدائق أنطونيادس





الحديقة الدولية بالاسكندرية









أماكن الفسح والخروجات في الجيزة :





حديقة الأورمان النباتية – 9 شارع جامعة القاهرة – امام حديقة الحيوان





حديقة الحيوان – الجيزة بجوار جامعة القاهرة





IL Campo Egypt – منيل شيحة – الناحية التانية من المعادى





سفارى بارك – ارض مطار امبابة – اسفل الطريق الدائري بجوار محور احمد عرابي الجديد





حديقة الأطفال – 3 شارع البحر الأعظم –داخل القرية الفرعونية – الجيزة









أماكن الفسح والخروجات في الإسماعيلية





حدائق الملاحة





متحف الشرطة





تل النعايمة والجمالين









أماكن الفسح والخروجات في بورسعيد :





حديقة المسلة (الشهداء)





حديقه التاريخ





حديقة الأمل





حديقة المنتزة





حديقة الفرما





حديقة التحرير





حديقة عرابى





حديقة الامل





حديقة السلام





حديقة الحرية





حديقة الفرما









أماكن الفسح والخروجات في السويس :





حديقة الشهداء





حديقة المختار





حديقة الخالدين









أماكن الفسح والخروجات في باقى محافظات مصر :





حديقة الجمهورية – شارع إسماعيل صدقي، قسم دمنهور، البحيرة





حديقة حيوان كفر الشيخ





حديقه صنعاء كفر الشيخ





نادي جزيرة الورد – كورنيش النيل – شارع المشلية السفلية – المنصورة



