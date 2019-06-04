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الشهري على رادار النصر السعودي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:17 م
الشهري على رادار النصر السعودي
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حسن شحاتة
 
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أبدى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رغبته في التعاقد مع صالح الشهري مهاجم نادي الرائد.


وأكدت تقارير صحفية سعودية، على ترحيب فيتوريا بتدعيم صفوف العامي بصالح الشهري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعثر صفقة عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون.


ويسعى النصر لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم القادم، من أجل الحفاظ على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي توج بلقبها بعد صراع شرس حتى الجولة الأخيرة مع الهلال، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.


ويذكر أن الشهري ساهم في إحراز 16 هدفًا خلال مشاركته في 25 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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المزيد عن: كورة صالح الشهري رياضة النصر أخبار الرياضة
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