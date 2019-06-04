عاجل.. أول ظهور لمحمد صلاح في مصر بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، الي قرية نجريج مسقط رأسه بمدينة بسيون بمحافظة الغربية اليوم الأثنين.

وقرر صلاح قضاء عيد الفطر مع أسرته، عقب الأجازة التي حصل عليها بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب تخطي توتنهام السبت الماضي.





وصرح مصدر مقرب من محمد صلاح، بأنه سيحضر صلاة العيد غدا الأربعاء وسط أهل قريته.



