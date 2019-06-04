عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك السعودية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزير للتهنئة بعيد الفطر المبارك،





وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن العاهل السعودي أعرب عن خالص الامتنان للرئيس السيسي وتمنياته لمصر بالتقدم.



