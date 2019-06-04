عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك السعودية
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:06 م
داليا الحسين
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزير للتهنئة بعيد الفطر المبارك،
وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن العاهل السعودي أعرب عن خالص الامتنان للرئيس السيسي وتمنياته لمصر بالتقدم.
بدوره، أعرب الرئيس السيسي عن تمنيه للسعودية دوام التقدم والرخاء، وفقا لما ذكرته قناة "اكسترا نيوز".
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