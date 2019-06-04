سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4/6/2019

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء، وتشهد العملة السعودية حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:









سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم





سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى

4.46 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى

4.46 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع.





سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى

4.44 جنيها للشراء

4.48 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى ببنك مصر

4.46 جنيها للشراء

4.49 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى

4.43 جنيها للشراء