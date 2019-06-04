الرئيس المكسيكي يرفض حضور قمة "العشرين" في اليابان

رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في أوساكا اليابانية في أواخر يونيو الجاري.

نقلت صحيفة "فينانثيرو" الإسبانية عن الرئيس قوله: "لن أذهب إلى اجتماع مجموعة العشرين، لكنني سأرسل لهم خطابًا عن مشاكل عدم المساواة في العالم، فبرأي لهذه الأغراض، يجب أن تعقد مثل هذه الاجتماعات".





وسيمثل المكسيك في القمة وزير الخارجية مارسيلو إبرارد ووزير المالية كارلوس أورسوا.

يذكر أن مجموعة G20 أو مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.



