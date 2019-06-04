"خامنئي": سنصل لنقطة الردع العسكري والاقتصادي رغم العقوبات

أكد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، أن محور المقاومة في أكثر أوقاته انسجاما، مشيرا إلى أن إيران ستصل لنقطة الردع العسكري والاقتصادي رغم العقوبات الأمريكية.

وقال خامنئي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، "اليوم محور المقاومة في أكثر وقت انسجاما منذ أربعين سنة"، وأضاف "لدينا مشاكل اقتصادية في إيران ولكن لن نصل إلى طريق مسدود. هناك مشاكل ولدينا أسباب خاصة لها".

وأوضح المرشد "سوف نصل إلى نقطة الردع في المجال الاقتصادي، وفي المجال العسكري لدرجة أن العدو لن يستطيع تهديد الشعب الإيراني أو القيام بأية حركة مقابل القوة العسكرية الإيرانية".

وأشار خامنئي إلى أن "أمريكا تتآكل من الداخل ونفوذها السياسي يتراجع، وهناك إحصاءات تؤكد ذلك".

وأكد المرشد "يجب ضبط قيمة العملة الوطنية وأن نتحرر من بيع النفط الخام، ويجب قطع أيدي الإرهابيين الاقتصاديين والذين يقومون بعمليات تهريب عن السلطة التنفيذية".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي — 52"، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.