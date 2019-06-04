الذهب يواصل الأرتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:42 م
وكالات
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واصلت أسعار الذهب الأرتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال خفض معدلات الفائدة الأمريكية.
وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع تزايد احتمالات خفض معدلات الفائدة وسط تصريحات رئيس الفيدرالي بأن البنك مستعد للتصرف من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى يراقب تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد.
ولكن مع ذلك جاءت مكاسب المعدن النفيس محدودة مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" نحو 400 نقطة.
ويفضل المستثمرون تلك الفترة نقل تعاملاتهم نحو أصول الملاذ الآمن وسط انعدام الاستقرار التجاري، مع بدء الولايات المتحدة حرب تجارية جديدة مع المكسيك، وتوقف المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين.
وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت طلبيات المصانع بالولايات المتحدة بأقل من التوقعات.
وعند تسوية الجلسة، زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.1 بالمئة إلى 1328.70 دولار للأوقية.
في حين استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1324.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش.
وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.141.
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