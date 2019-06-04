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أزمة التلوث تهوي بإنتاج روسيا من النفط لأدنى مستوى في 3 سنوات

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:21 م
أزمة التلوث تهوي بإنتاج روسيا من النفط لأدنى مستوى في 3 سنوات
ارشيفية
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وكالات
 
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بعدما تسبب النفط ملوث في توقف مسار روسيا الرئيسي للتصدير هبط متوسط الإنتاج اليومي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وقال مصدران مطلعان على البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو حزيران، انخفاضا من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يوميا في مايو.

وإنتاج النفط في أول ثلاثة أيام من يونيو هو الأقل منذ منتصف 2016 وفقا لحسابات رويترز.

يأتي الانخفاض في أعقاب اكتشاف خام أورال ملوث في منتصف أبريل نيسان في خط أنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.

وتم استئناف الصادرات عبر المسار الجنوبي لخط الأنابيب، لكن المسار الشمالي الذي يمد بولندا وألمانيا لا يزال متوقفا. وتشير تقديرات رسمية إلى أن التنظيف الكامل لأنظمة خط الأنابيب سيستغرق شهورا.

وتعهدت ترانسنفت الروسية، التي تحتكر خطوط الأنابيب، بتوريد خام أورال نظيف إلى الحدود البولندية في التاسع من يونيو .

وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق على أحدث بيانات للإنتاج.
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