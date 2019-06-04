انقطاع الإنترنت لليوم الثاني على التوالي في السودان

استمر انقطاع خدمة الانترت في السودان لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد قمع الاحتجاجات، فجر أمس الإثنين، حسب ما ذكر موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني اليوم الثلاثاء.











وطالب تجمع المهنيين السودانيين، أعضاء اتحاد التكنولوجيا والاتصالات في السودان بعدم الرضوخ لأوامر المجلس العسكري الانتقالي.

وقال التجمع في تغريدة عبر صفحته الرسمية تويتر: "في حال انقطاع خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال بالسودان ندعو جميع الثائرات والثوار الشرفاء إلى مواصلة العمل الثوري وفق ما صدر مسبقاً من موجهات، ويشمل التظاهر، تسيير المواكب، تتريس وقطع الطرقات وشل الحركة بصورة عامة في العاصمة، وكل مدن وقرى السودان".

يشار إلى أن 30 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال فض اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم صباح أمس، بحسب لجنة اطباء السودان المركزية، المعارضة.