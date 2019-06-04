أزمة نارية في أمم إفريقيا 2019 بسبب حقوق البث

يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لم ينته بعد من أزماته؛ وأصبح في مأزق بسبب حقوق بث مباريات الأمم الإفريقية المقبلة.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "كاف" لم يرفع حصة مصر من عائدات بث بطولة كأس الأمم الأفريقية بالرغم من زيادة عدد الفرق خلال النسخة الحالية عن النسخ السابقة.



