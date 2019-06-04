هتروح فين في العيد؟.. "الفجر" تنشر أبرز الأماكن السياحية بالبحر الأحمر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأثنين، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي المناسبة التي يجتمع فيها الأهل والأصدقاء والأحباب، ثم الخروج للفسحة والسفر إلى المحافظات الساحلية، وتأتي في إولى هذه المحافظات هي محافظة البحر الأحمر وعاصمتها مدينة الغردقة، والتي تشهد خلال فترة الأعياد توافد آلاف الزوار إليها،من جنسيات مختلفة من أجل زيارة معالمها والاستمتاع بشواطئها المميزة عن باقي المدن والمحافظات الساحلية.





وجاء هذا العيد بإستعداد كبير شهدته محافظة البحر الأحمر من خلال أجهزتها التنفيذية من أجل تهيئتها لإستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية.





وتقدم "الفجر" لزوارها خريطة كامل بأبرز المناطق التي يمكن زيارتها خلال فترة عيد الفطر المبارك، لقضاء وقت مع الأسرة والأحباب على سواحل البحر الأحمر.





"نبذة مبسطة عن المحافظة "





تتمتع محافظة البحر الأحمر بالعديد من الأماكن السياحية التي تجذب السياح والزائرين المصريين في مواسم الأعياد والمناسبات، ومع مجئ عيد الفطر المبارك، الذي يبدأ غدا الأربعاء.









"الممشى السياحي"





وهو ملتقى العائلات والشباب بمنطقة المركز السياحي، ويضم عددًا كبيرًا من المحلات والمطاعم والكافيهات التي تروق للأسرة المصرية، ويضم أماكن لألعاب الأطفال.





"ممشى النصر الحديد"





ويقع ممشى النصر وسط مدينة الغردقة وبه العديد من الألعاب للأطفال وبه مسرح مكشوف يقام عليه العديد من الحفلات.





"معرض الأحياء المائية"





من الأماكن التي يُمكن للسياح زيارتها بالغردقة، متحف الأحياء البحرية "الأكواريوم" الأول على الشرق الأوسط والذي يقع جنوب الغردقة، وهو متحف كبير به حيوانات وكائنات بحرية مختلفة داخل أحواض زجاجية ضخمة، وبه حيوانات برية أخرى وزواحف، حيث إنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي به من الكائنات البحرية مثل القروش والدلافين والسلاحف النادرة وكذللك طيور بحرية، وثعابين، وتبلغ تذكرة الدخول للفرد 300 جنيه تقريبًا













"متحف الرمال"





يقع متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر، والذي يضم 42 تمثالًا من المنحوتات بالرمال لشخصيات أسطورية من العصر الحديث والقديم، وتُمثل أغلب حضارات العالم ومن بينها مجسمات لعجائب الدنيا السبع.





"محمية وادي الجمال"





تُعد محمية وادي الجمال، إحدى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، وتقع جنوب مدينة مرسى علم السياحية، على مساحة 6770 كيلومترًا، وتضم شاطئ حنكوراب وشرم اللولي وهما من أجمل الشواطئ في العالم.





وتتميز محمية وادي الجمال بالتنوع البيئي، وانتشار الحيوانات البرية، ومنها الغزال المصري والأرانب البرية والوبر والوعل أو التيتل والجمال والثعالب ومنها الثعلب الأحمر وثعلب الرمال، وكذلك الحيوانات البحرية، ومنها طيور النورس وطائر الخطاف وأبو معلقة وصقر الغروب والبلاشون، كما يوجد بها العديد من الزواحف، والشعاب منها شعاب شرم، كما يوجد بها القروش وعروس البحر.





"شعاب سطايح"





تقع شعاب سطايح فى جنوب مدينة مرسى علم بمحافظ البحر الأحمر، وهي إحدى مناطق الشعاب الشهيرة عالميًا بمحمية وادي الجمال، وتُعد أكبر تجمع للدلافين الدوارة بالبحر الأحمر، والتى تداعب يوميًا السياح الذين يصلون لمشاهداتها.





"ألف ليلة وليلة"



