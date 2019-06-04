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ترامب يطالب المكسيك بوقف غزو المهاجرين

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:35 م
ترامب يطالب المكسيك بوقف غزو المهاجرين
دونالد ترامب
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وكالات
 
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكسيك وقف "غزو" و"هجوم" المهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلا فإن الولايات المتحدة سترفع التعريفات التي تفرضها على الواردات ما سيفقد المكسيك استثمارات أجنبية.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي في لندن اليوم الثلاثاء: "على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها، ووقف هذا الهجوم، وهذا الغزو لبلادنا".
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