ترامب يطالب المكسيك بوقف غزو المهاجرين
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:35 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكسيك وقف "غزو" و"هجوم" المهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلا فإن الولايات المتحدة سترفع التعريفات التي تفرضها على الواردات ما سيفقد المكسيك استثمارات أجنبية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في لندن اليوم الثلاثاء: "على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها، ووقف هذا الهجوم، وهذا الغزو لبلادنا".
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في لندن اليوم الثلاثاء: "على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها، ووقف هذا الهجوم، وهذا الغزو لبلادنا".
Advertisements
المزيد عن: غزو دونالد ترامب المهاجرين المكسيك
- رئيس المكسيك يحرج ترامب بـ"تغريدة"
- ترامب يحرم المهاجرين من حق اللجوء
- ترامب يدعو المكسيك إلى منع قوافل المهاجرين من الاقتراب من أمريكا
- ترامب عبر تويتر.. على المكسيك إعادة المهاجرين لبلادهم
- "ترامب" يهدد بغلق الحدود التجارية مع المكسيك
- تراجع البيزو المكسيكي 3% مقابل العملة الأمريكية
- الولايات المتحدة تفرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية
- ترامب يهدد بعودة الشركات الأمريكية من المكسيك وفرض تعريفات جديدة
- ترامب يصف المكسيك بـ"المستغلة" ويهددها بإجراء خطير