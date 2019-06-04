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أمير الجوف ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر ويعايد أبناء الشهداء

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:29 م
أمير الجوف ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر ويعايد أبناء الشهداء
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الفجر السعودى
 
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قام أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة معايدة لأبناء شهداء الواجب في منازلهم بمدينة سكاكا؛ وذلك بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة.

وتبادل الأمير فيصل بن نواف معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى ذويهم بالخير والبركات، وأن يرحم الشهداء الأبرار ممن سطروا أسماءهم بمداد من الذهب في سجل الوطن الناصع وفي قائمة الشرف والعز للوطن.

وعبّر أبناء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الجوف على هذه الزيارات وما عبر عنه من مشاعر أبوية، كما وجّه أمير منطقة الجوف جميع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة بزيارة أبناء الشهداء وتقديم التهنئة لهم ولذويهم بمناسبة العيد المبارك.

كما استقبل الأمير فيصل بن نواف بحضور الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصره بمدينة سكاكا اليوم، جموعاً من المواطنين وأهالي وعمد الأحياء وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدِموا للسلام عليهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك.

كما استقبل الأمير فيصل بن نواف رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورؤساء المحاكم الشرعية والإدارية وعدداً من القضاة، وكبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.
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