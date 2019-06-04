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ترامب: التظاهرات الحاشدة ضدي في لندن "ضئيلة جدا"

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:18 م
ترامب: التظاهرات الحاشدة ضدي في لندن ضئيلة جدا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه رفض طلب زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن، عقد لقاء معه.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن التقارير التي تحدثت عن تظاهرات حاشدة "أخبار مضللة"، مضيفا أن هذه التظاهرات كانت في الحقيقة "ضئيلة جداً"، منتقدا كوربن الذي دعا لاحتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا.
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