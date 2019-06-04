بحوزتهم "كوكتيل مخدرات".. ضبط 25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:43 م
ايمان عبد العاطى
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شنت أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، حملات مكبرة بمختلف المناطق.
وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 26 متهمًا بينهم 25 اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1635 جرام حشيش، 292 قرصا مخدرا، 20 جرام فودو و56 جرام هيروين و790 جراما من مخدر الإستروكس.
في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس عُثر بحوزته بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و6 طلقات عيار 12مم.
وتحرر المحضر اللازم زتم اتخاذ الاجراءات اللازمه.
في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس عُثر بحوزته بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و6 طلقات عيار 12مم.
وتحرر المحضر اللازم زتم اتخاذ الاجراءات اللازمه.
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