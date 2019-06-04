ضبط 234 هاربًا من أحكام جنائية في حملة أمنية بالقليوبية 

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 234محكوما عليهم، و15جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 234 محكومًا عليهم باجمالي 5895 أحكام منفذة " 687حكمًا جزئيًا و110حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4912 جنيه غرامات، وتحرير 171 مخالفة.



كما تم تحرير 194 مخالفة مرافق وهم 30 اشغال – 7 نظافه – 32 بائع متجول – 70 ازاله فوريه – 42 وصلات كهربائيه – 3 اعلان مخالف – 9 فرش شاى – 1 كشك خشبى ) كما تم رفع 35 طن قمامة.







