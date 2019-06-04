الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي بمدينة طرابلس اللبنانية
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:35 م
وكالات
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أدان السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي
باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الاٍرهابى الذى وقع مساء أمس فى طرابلس
بلبنان، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلى فى سراى طرابلس، وأدى إلى استشهاد
عناصر من الجيش وقوى الأمن وسقوط عدد من الجرحى.
وأعرب المتحدث باسم الجامعة عن خالص المواساة
والتعازى لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد عفيفى تضامن الجامعة العربية مع لبنان
في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة السيد أحمد
أبو الغيط شدد في هذا الصدد على أهمية تكاتف كافة أبناء الشعب اللبنانى للتصدى لأية
مساعى تستهدف النيل من أمن واستقرار لبنان وتكدير السلم الأهلى.
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