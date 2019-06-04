بالأرقام.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش صفقة ريال مدريد الجديدة؟

أعلن نادى ريال مدريد الأسبانى تعاقده رسميًا، مع الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى، لمدة 6 سنوات حتي يونيو 2025، ليصبح أولى صفقات الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والاحصائيات في مسيرة "يوفيتش" مع الأندية التي لعب لها:-





- لوكا يوفيتش من مواليد 23 ديسمبر لعام 1997 يبلغ عمره (21 عامًا).





- بدأ يوفيتش مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين في فريق ريد ستار بلجراد الصربي عام 2012 واستمر معه حتي 2016 قبل أن ينتقل لصفوف فريق أبولون ليماسول القبرصي.





- انتقل "يوفيتش" لصفوف فريق بنفيكا البرتغالي في موسم 2015/2016، ثم انتقل في صيف 2017 إلي فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، قبل أن يفعل فرانكفورت بند شراء اللاعب مقابل 7 ملايين يورو.





- لوكا يوفيتش لعب خلال مسيرته الكروية 138 مباراة، حقق الفوز في 76 مباراة، وخسر 32 مباراة، وتعادل في 30 مباراة، وسجل 52 هدفًا وحصل على 6 بطاقات صفراء.





- حقق لوكا يوفيتش خلال مشواره الكروي 6 بطولات مع ريد ستار بلجراد وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.





- لوكا يوفيتش مثل جميع المنتخبات الوطنية في بلاده، وشارك في 4 مباريات مع منتخب صربيا الأول، وسجل هدف.





* أرقام "يوفيتش" مع فرانكفورت بالموسم الحالي:-





• لعب 46 مباراة منها 36 مباراة شارك فيها "أساسي"

• سجل 27 هدفًا وصنع صنع 6 أهداف

• التسديدات: 113 تسديدة

• الفرص المهدرة: 22 فرصة

• صناعة الفرص: 9 فرص محققة

• المرواغات: 34 مراوغة بنسبة "45%"

• الالتحامات: 191 التحام بنسبة "42%"

• التمريرات: 581 تمريرة "70%".



