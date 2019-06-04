بالأرقام.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش صفقة ريال مدريد الجديدة؟
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:29 م
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
أعلن نادى ريال مدريد الأسبانى تعاقده رسميًا، مع الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألمانى، لمدة 6 سنوات حتي يونيو 2025، ليصبح أولى صفقات الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والاحصائيات في مسيرة "يوفيتش" مع الأندية التي لعب لها:-
- لوكا يوفيتش من مواليد 23 ديسمبر لعام 1997 يبلغ عمره (21 عامًا).
- بدأ يوفيتش مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين في فريق ريد ستار بلجراد الصربي عام 2012 واستمر معه حتي 2016 قبل أن ينتقل لصفوف فريق أبولون ليماسول القبرصي.
- انتقل "يوفيتش" لصفوف فريق بنفيكا البرتغالي في موسم 2015/2016، ثم انتقل في صيف 2017 إلي فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة موسمين علي سبيل الإعارة، قبل أن يفعل فرانكفورت بند شراء اللاعب مقابل 7 ملايين يورو.
- لوكا يوفيتش لعب خلال مسيرته الكروية 138 مباراة، حقق الفوز في 76 مباراة، وخسر 32 مباراة، وتعادل في 30 مباراة، وسجل 52 هدفًا وحصل على 6 بطاقات صفراء.
- حقق لوكا يوفيتش خلال مشواره الكروي 6 بطولات مع ريد ستار بلجراد وبنفيكا واينتراخت فرانكفورت.
- لوكا يوفيتش مثل جميع المنتخبات الوطنية في بلاده، وشارك في 4 مباريات مع منتخب صربيا الأول، وسجل هدف.
* أرقام "يوفيتش" مع فرانكفورت بالموسم الحالي:-
• لعب 46 مباراة منها 36 مباراة شارك فيها "أساسي"
• سجل 27 هدفًا وصنع صنع 6 أهداف
• التسديدات: 113 تسديدة
• الفرص المهدرة: 22 فرصة
• صناعة الفرص: 9 فرص محققة
• المرواغات: 34 مراوغة بنسبة "45%"
• الالتحامات: 191 التحام بنسبة "42%"
• التمريرات: 581 تمريرة "70%".
Advertisements
- مهاجم فرانكفورت يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة ويرسم لوحة فنية بهدف خيالي
- برشلونة يراقب مهاجم فرانكفورت المتألق
- عين.. هل يخطف ريال مدريد صفقة برشلونة المنتظرة؟
- بالأرقام.. هل يستحق يوفيتش منافسة برشلونة وريال مدريد لضمه في الصيف؟
- فرانكفورت يحسم مصير هدف برشلونة وريال مدريد
- تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة
- صدمة كبري في ريال مدريد
- حقيقة حسم ريال مدريد لصفقة الموسم
- أول خطوة من يوفيتش للانتقال إلى ريال مدريد
- رسميًا.. ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش