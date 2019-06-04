خريطة مشروعات مصر.. تفاصيل محور ترعة الطوارئ

"تطوير محور ترعة الطوارئ" إنجاز مصري جديد يضاف لقائمة الإنجازات التي حققتها الدولة مؤخراً ضمن عملية دفع العجلة الأقتصادية، وتطوير منشأت الدولة.





وبالأمس تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير محور ترعة الطوارىء، للوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، استعداداً للإنتهاء من أعمال تطويره خلال الفترة القادمة بما يساهم في تحفيف الضغط على محور جسر السويس.





9 كيلو متر

يصل طول محور ترعة الطوارئ لـ9 كيلو وعرضه يسع 100 متر، ويمتد من الدائري وحتي جسر السويس ويتم إنشائه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





تيسير الحركة المرورية

عقب الإنتهاء من أعمال تطوير المحور، سيتم إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضى المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، وسيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.





2 مليار جنيه

تبلغ تكلفة تطوير المحور2 مليار جنيه متضمنا إنشاء الكبارى به، وذلك بعد ردم الترعة، لتى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى بها منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين، وإنشاء مشروع صرف صحي.





إزالة 700 عشة ومسكن عشوائي

تم إزالة نحو 700 عشة ومسكن غير آمن بمنطقة المحور، وتسكين المستحقين فى مشروع إسكان"أهالينا"، وأنشأت محافظة القاهرة المشروع على مساحة تقارب الـ 11 فدانا لنقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسر التى تسكن بالمناطق العشوائية بمحيط حيى السلام أول وثان، حيث ضم 25 عمارة سكنية، بإجمالى 1064 وحدة سكنية، لضمان تسكين كل سكان هذه المناطق التى ستعمد أجهزة الأحياء التابعة للعاصمة على إخلائها واستكمال خطة الحكومة.











