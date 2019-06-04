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"سعفان" يتابع إجازة عيد الفطر بمنشآت القطاع الخاص‎

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:25 م
سعفان يتابع إجازة عيد الفطر بمنشآت القطاع الخاص‎
محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
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يتابع وزير القوي العاملة، محمد سفعان، مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك يومان أول وثاني أيام العيد، "غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس" بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وأشار إلي أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.

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