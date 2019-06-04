حساب المواطن يحسم الجدل حول تقديم موعد الدعم





حسم برنامج حساب المواطن الجدل حول موعد إيداع الدفعة الجديدة مؤكدًا أنها ستتم في موعدها المجدول سلفًا.





وكان عدد من المواطنين طالبوا بأن يتمّ إيداع دعم حساب المواطن لهذا الشهر قبل عيد الفطر المبارك الذي حلّ اليوم الثلاثاء إلا أن البرنامج أكّد الالتزام بالجدولة الزمنية.





وقالت خدمة العملاء ردًا على استفسار بهذا الخصوص : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو .





وكان حساب المواطن جدّد في وقت سابق التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة داعيًا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.





من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).





ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



