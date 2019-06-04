ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"لودر" و"11 متهما".. إحباط سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية بالتجمع

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:18 م
لودر و11 متهما.. إحباط سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية بالتجمع
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة سرقة كابلات نحاسية خاصة بالهواتف الأرضية وضبط 11 شخصا بالتجمع الخامس.

وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس؛ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحي الأول بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.

وعثر بحوزتهم (منشار حدادي- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجاري "أزمة")، وذلك حال توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم في سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
المزيد عن: الكابلات النحاسيه التجمع 11 متهم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي