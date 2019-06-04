"لودر" و"11 متهما".. إحباط سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية بالتجمع
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:18 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة سرقة كابلات نحاسية خاصة بالهواتف الأرضية وضبط 11 شخصا بالتجمع الخامس.
وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس؛ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحي الأول بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.
وعثر بحوزتهم (منشار حدادي- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجاري "أزمة")، وذلك حال توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم في سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس؛ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحي الأول بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.
وعثر بحوزتهم (منشار حدادي- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجاري "أزمة")، وذلك حال توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم في سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
المزيد عن: الكابلات النحاسيه التجمع 11 متهم
- ضبط موظفين بحي روض الفرج لسرقتهم الكابلات الكهربائية من الشوارع
- إحباط محاولة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بالعاشر من رمضان
- ضبط تشكيل عصابى لسرقة كابلات الهواتف.. والعثور على مخزن بداخله 10 أطنان بالخليفة
- التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة كابلات الهواتف الأرضية بالخليفة
- بعد ارتكابهم 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة كابلات التليفونات في الجيزة
- ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بالقطامية
- حبس شقيقين لسرقتهما كابلات نحاسية تابعة لإحدى شركات الاتصالات بطوخ
- سقوط عصابة سرقة أسلاك الكهرباء من أعمده الإنارة في القطامية
- القبض على عصابة سرقة الكابلات النحاسية بالقاهرة