ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غموض اختفاء مفقود "تثليث" ينتهي بالعثور على جثته

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:16 م
غموض اختفاء مفقود تثليث ينتهي بالعثور على جثته
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
بعد جهود الأجهزة الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي وذوي المفقود، عُثر أمس الأول على "المفقود" علي رفعان القحطاني "50 عامًا" متوفّى بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية، بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

وأكد أقاربه العثور عليه أول أمس بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة التابع لمحافظة بيشة بعشرين كيلومترًا باتجاه تربة، يبعد عن الأسفلت ما يقارب ٥ كيلومترًا تقريبًا.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني "50 عامًا"، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.
Advertisements
المزيد عن: مفقود تثليث السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي