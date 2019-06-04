غموض اختفاء مفقود "تثليث" ينتهي بالعثور على جثته

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بعد جهود الأجهزة الأمنية وفريق "ساعد" التطوعي وذوي المفقود، عُثر أمس الأول على "المفقود" علي رفعان القحطاني "50 عامًا" متوفّى بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية، بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.



وأكد أقاربه العثور عليه أول أمس بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة التابع لمحافظة بيشة بعشرين كيلومترًا باتجاه تربة، يبعد عن الأسفلت ما يقارب ٥ كيلومترًا تقريبًا.



وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بتثليث وفريق "ساعد" التطوعي وذوو المفقود علي رفعان القحطاني "50 عامًا"، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.

