حكايات اليوم.. ميلاد "الساحر".. وزيارة أوباما لمصر

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 4 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 4 يونيو، زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر، فضلًا عن ميلاد الفنان محمد عبدالعزيز المُلقب بالساحر.





محاولات حل القضية الجزائرية

في مثل هذا اليوم عام 1958، زار رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول الجزائر في محاولة من جانيه لحل القضيه الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري.





زيارة "أوباما" لمصر

و4 يونيو 2009، زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصر لأول مرة ويدعو في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.





إعلان مقتل أبو يحيى الليبي

وفي مثل هذا اليوم عام 2012 - الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.





وهو جهادي بارز في صفوف القاعدة بعد فراره عام 2005 من سجن أمريكي في أفغانستان وأصبح العقل المدبر لماكينة الدعاية في التنظيم وملهما للجهاديين وكان مصدر الهام للناشطين لما يتمتع بصفات دينية لم يحظ بها القادة الاخرون. وقد اعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة بقيمة مليون دولار لمن يعثر عليه. تعرض لمحاولة اغتيال من طائرة بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي ايه في المناطق القبلية الباكستانية.





ميلاد محمود عبد العزيز

والساحر محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946، حيث ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.





وحصل محمود عبد العزيز على درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل، وبدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".





اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات

و4 يونيو، يحتفل العالم باليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات الذي تم اعتماده في الرابع من يونيو 1982، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1954 باتخاذ يوم عالمي للطفل، يكون فرصة لإرساء قيم التآخي بين الأطفال على الصعيد العالمي.





وخصص اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات؛ لتوفير حقوق الأطفال، ومنها حقهم في الحماية من خلال توفير بيئة مناسبة لهم، لايتعرضون فيها للإساءة والعنف والاستغلال، وتضمن للطفل توفير حقوقه الأساسية والحصول على كل أوجه الرعاية من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها .



