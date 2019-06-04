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انتحاري يحاول تفجير نفسه خارج مركز شرطة بإندونيسيا

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:25 ص
انتحاري يحاول تفجير نفسه خارج مركز شرطة بإندونيسيا
الشرطة الإندونيسية
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وكالات
 
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أصيب شخص فى إندونيسيا بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، عندما حاول تفجير نفسه خارج مركز للشرطة بمقاطعة (جاوة الوسطى).

 

وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية أن هذا المشتبه به كان انتحاريا يحاول تفجير نفسه، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة فى البطن ويده اليمنى.

 

وأضافت أنه سيتم التحقيق مع هذا المشتبه به ومعرفة الدوافع وراء محاولته تنفيذ هذا الهجوم الانتحارى عندما يتعافى بشكل كامل، موضحة أنه متأثر بشدة بأيديولوجية تنظيم داعش.

 

وقامت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية، بتفتيش منزل الانتحارى فى كرناجان بمدينة سوكوهارجو وسط جافا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

 

كانت شرطة مكافحة الإرهاب قد احتجزت المئات من المتشددين المشتبه بهم بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية التى استهدفت عدة كنائس ومراكز شرطة فى مدينة (سورابايا) والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا العام الماضى.

 

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