التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا يمنح الماجستير والدكتوراه بالجيزة

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا يمنح الماجستير والدكتوراه بالجيزة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:14 ص
رضا سلامة
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تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة كيان وهمي يدعى (مؤسسة المبدعين العرب) ومقره 1 شارع محي الدين أبو العز- الدور الثاني- الدقي- بمحافظة الجيزة، حيث يدعي هذا الكيان كذبًا منح درجتي الماجستير والدكتوراه الأكاديمية والفخرية، ويقوم بتسهيل حصول الطلاب والدارسين على شهادات من جامعات أجنبية.
كما يدعي هذا الكيان الوهمي قيامه بأنشطة أخرى شملت تحليل وتصميم للبرمجيات، وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، وأعمال وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم المعلومات الإلكترونية، وتشغيلها والتدريب عليها، وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية، فضلا عن ادعاء هذه الكيان أنه وكيل حصري لجامعة Central Field Unversity بالولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل الحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراه (أكاديمية، مهنية فخرية).
وقد أصدر خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي قرارًا بغلق هذا الكيان، كما وجه بمخاطبة محافظ الجيزة لاستصدار قرار بغلق الكيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وصرح عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة أن وزير التعليم العالى قد وجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية تمنح شهادات غير معتمدة حفاظًا على مصالح الطلاب.
وتهيب الوزارة مجددًا بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية
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