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إمام المسجد الحرام: "قمم مكة" وضعت الأمة أمام مسؤولياتها

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:32 ص
إمام المسجد الحرام: قمم مكة وضعت الأمة أمام مسؤولياتها
الشيخ صالح بن حميد
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نعيم يوسف
 
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أشاد الشيخ صالح بن حميد، إمام المسجد الحرام، بقمم مكة، لافتا إلى أن المملكة دعت لذلك إدراكا بمسؤولياتها بأنه لا أمن في محيط يعج بالقلاقل والأزمات.

ولفت "بن حميد"، في خطبة عيد الفطر، بالمسجد الحرام، إلى أنه لا طريق للخلاص والسلام والرخاء إلا بالتضامن والإخلاص والصدق، موضحا أن ثوابتها مرتكزة على الدين الحنيف، وتسعى للتصدى للفساد والإرهاب.

وأوضح أن منهج المملكة هو التشاور مع الأشقاء، والقمم الثلاثة وضعت الأمة أمام مسئولياتها، وتقرأ الواقع، وحددت مسار الأحداث والمواقف.

وبدأت منذ قليل، صلاة عيد الفطر المبارك بالملكة العربية السعودية، والتي تحتفل بأول أيام العيد يوم الثلاثاء.
وأقيمت الصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الصلاة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان.
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