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تصرف غريب من محمد صلاح ضد مذيعة حسناء اقتربت منه (فيديو)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:25 ص
تصرف غريب من محمد صلاح ضد مذيعة حسناء اقتربت منه (فيديو)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمحمد صلاح أثناء إجرائه مقابلة مع إحدى المذيعات عقب تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

 

وظهر محمد صلاح في الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول تفادي المذيعة الحسناء خاصة أنها كانت تتعمد الاقتراب منه.

 

وعلق عدد من المتابعين على هذا الفيديو مشيدين بأخلاق محمد صلاح، حيث جاء تعليق أحدهم: "أحبك أنت رائع" وعلق آخر: " لا مفيش هو ابوصلاح  خد كل الاخلاق ومسبش لينا حاجة".

 

وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز في النهائي على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.


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