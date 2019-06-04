عاجل.. وصول صلاح إلى مطار القاهرة

شهدت قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، لتأمين زيارة اللاعب خلال أعياد الفطر المبارك.

ووصل صلاح، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من العاصمة الإنجليزية لندن، قبل التحرك مع أحد أقاربه إلى بلدته.

ويأتي وصول صلاح، بعد حصوله على إجازة لقضاء أخر أيام شهر رمضان المبارك وقضاء صلاة عيد الفطر، وسط أهله وأقاربه، عقب حصوله مع فريقه على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.