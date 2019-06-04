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رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة سارة لجماهيره بعد التعادل أمام الحدود

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:31 ص
رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة سارة لجماهيره بعد التعادل أمام الحدود
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة مميزة لجماهير القلعة البيضاء بشأن قناة النادي والمزعم افتتاحها قريبا.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "أود أن أقول لجمهور الزمالك أن قناة النادي سترى النور خلال أسبوعين من الآن وهذه هي الأخبار السعيدة التي أود أن تسمعوها وتفرحوا بها".

 

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.

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