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قيادي إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تأسست بهدف صناعة الفوضى

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:26 ص
قيادي إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تأسست بهدف صناعة الفوضى
إبراهيم ربيع - القيادي المنشق عن الإخوان
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نعيم يوسف
 
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قال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان هي صناعة من المخابرات البريطانية، في مصر، وانتشرت في باقي الإقليم.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "Extra News" الفضائية، أن الهدف من تأسيس التنظيم هو صناعة حالة من الفوضى الاجتماعية من خلال عدة مسارات، للوصول إلى الفوضى السياسية والأمنية ومن ثم الدولة الفاشلة لسهولة السيطرة عليها.

وتابع القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن التنظيم منذ إنشائه يعمل على 4 محاور لنشر الفوضى، أولها التقليل من شأن الإيجابيات، ثم التعظيم من شأن السلبيات، وثالثها إهانة رموز الدولة، والسخرية منهم، والمحور الرابع، تشويه مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وترسيخ ثقافة عدم احترام القانون.
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