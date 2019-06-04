ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الداخلية الألماني عن احتضان أوليمبياد 2036: أمر لا يمكن تصوره

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:56 ص
وزير الداخلية الألماني عن احتضان أوليمبياد 2036: أمر لا يمكن تصوره
هورست زيهوفر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن "استضافة ألمانيا لدورة الألعاب الأولمبية عام 2036، بعد 100 عام من استضافة أولمبياد 1936 في ظل الحكم النازي، سيكون "أمراً لا يمكن تصوره".

 

وقال زيهوفر في مقابلة نشرتها صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج يوم الإثنين "سنطلق العنان لمناقشات دولية كبيرة ، وبالتالي قد نضر بالفكرة الأولمبية."

 

وأضاف "كيف سيبدو ذلك أمام العالم؟ هل يرون الألمان يحتفلون بالذكرى المئوية للأولمبياد الذي احتضنته ألمانيا في ظل الحكم النازي؟".

 

وكانت ألمانيا احتضنت دورة الألعاب الأولمبية 1936 في ظل النظام النازي بقيادة أدول هتلر، حيث صعد النازيون إلى السلطة في عام 1933، بعد عامين من منح العاصمة الألمانية حق استضافة الدورة الألمبية، واستخدمها النظام النازي لأغراض دعائية.

 

وبعد الإخفاق في حصول هامبورغ على حق استضافة أولمبياد 2024 الصيفي، اعتبر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، التقدم بعرض جديد لطلب استضافة الأولمبياد، أولوية.

Advertisements
المزيد عن: وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اوليمبياد 2036
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي