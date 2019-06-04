رئيس الزمالك: تنبأت منذ أسبوع بأن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء (فيديو)

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه تنبأ منذ أكثر من أسبوع أن العيد الفطر المبارك سوف يأتي يوم الأربعاء وليس الثلاثاء كما اعتقد البعض.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الإثنين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.



