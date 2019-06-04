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بيكهام يستهدف ضم مهاجم برشلونة لناديه الأمريكي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:54 ص
بيكهام يستهدف ضم مهاجم برشلونة لناديه الأمريكي
بيكهام
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منى العوضي
 
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أوضحت تقارير إسبانية أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف ضم لويس سواريز مهاجم برشلونة لصفوفه في الفترة الحالية.

 

وأشار "راديو كتالونيا" إلى أن ديفيد بيكهام يحاول أن يضم سواريز نجم برشلونة لصفوف ناديه الأمريكي إنتر ميامي، العرض لمدة 4 مواسم وبراتب مرتفع للغاية ولكن سواريز رفض ذلك.

 

وكانت إدارة نادي برشلونة قد قررت البحث عن مهاجم قوي ليقود خط هجوم الفريق خلال الموسم الجديد في ظل تراجع مستوى سواريز.

 

وتقترب إدارة البارسا من اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي وذلك بعد خسارة نهائي كأس الملك من فالنسيا والسقوط في نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.

 

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