ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"البرهان" يعلن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر ووقف التفاوض مع "الحرية والتغيير" (فيديو)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:52 ص
البرهان يعلن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر ووقف التفاوض مع الحرية والتغيير (فيديو)
الفريق أول عبدالفتاح البرهان
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه لا يوجد أغلى من الأرواح، والطن أيضا غال والحفاظ عليه غال أيضا، ويتطلب التضحيات من الجميع.



وشدد "البرهان"، في كلمة له بثتها قناة "Extra News" الفضائية، على أن القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسئولة عن حماية الوطن، وما انحازت للثورة إلا لحمايتها وليس لأن تحكم، فليس من حقها، والسبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم فيه الشعب السوداني وحده.

وحمل القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري ذات المسئولية، ومحاولة إقصاء باقي القوى السياسية والقوى العسكرية، لفرض نظام شمولي أخر، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي.

وأعلن أن المجلس العسكري قرر إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، والدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر من الآن، بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي، وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.

كما أعلن عن تشكيل حكومة تسيير مهام، لفترة انتقالية، تتمثل في محاسبة كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد أو خلافه، والتأسيس لسلام في مناطق النزاعات المختلفة، وتهيئة البيئة المحلية والدولية لإجراء الانتخابات، وتمكين حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

وأكد أن المجلس العسكري، عهده بتسليم الحكم لمن يختاره الشعب، ووعد بالتحقيق في أحداث اليوم داعيا النيابة العامة لتولي أمر التحقيق.
Advertisements
المزيد عن: انتخابات المجلس العسكري السودان الحرية والتغيير
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي