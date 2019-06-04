ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رد مفاجئ من جوارديولا على أنباء عودته لتدريب برشلونة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:07 ص
رد مفاجئ من جوارديولا على أنباء عودته لتدريب برشلونة
جوارديولا
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن موقفه من العودة لقيادة برشلونة وأكد أنه يجب منح الفرصة للأجيال الجديدة من المدربين.

 

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "لقد ذهب زمني كمدرب هناك، والآن الفرصة سانحة لأجيال جديدة. أذهب إلى كامب نو كلما استطعت".

 

يذكر أن جوارديولا قاد برشلونة 4 سنوات في الفترة ما بين 2008 حتى 2012 وفاز بالعديد من الألقاب، منهم لقبين في دوري أبطال أوروبا كما عمل على تطوير أسلوب لعب برشلونة، حيث أكد الكثيرون إلى أن جوارديولا هو الوريث الحقيقي ليوهان كرويف الذي يعتبر الشخص الأكثر تأثيراً في تاريخ النادي.

Advertisements
المزيد عن: رياضة جوارديولا برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي